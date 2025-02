Liberte-se! Com 'Sakura', TV Cultura é a nova casa dos animes

Os bastidores de negociação revelam as dificuldades das novas editoras. Os profissionais da Taverna do Rei contaram na live do Fora do Plástico sobre o conturbado processo de aproximação da editora Kodansha, que envolveu até o editor brasileiro passando mal ao receber o cartão corporativo da licenciante japonesa. Já Diogo Prado, da Baú, expôs as dificuldades no canal 2Quadrinhos: "O primeiro título da sua editora ser um mangá é difícil pra caramba. E ainda um mangá que já teve anime!".

A variedade está excelente, mas o preço ainda é um impeditivo. O maior desafio de todas essas editoras será conquistar o bolso do leitor, ainda assustado com os valores em ascensão para comprar quadrinhos no Brasil. Preços estes causados, entre outros motivos, pelo aumento de dólar, distribuição complicada e monopólio de venda de papel. Uma conta difícil de fechar, mas desejamos sorte.

E teve mais mangá anunciado?

Imagem: Reprodução

Novidade da Conrad

A editora Conrad revelou, em live no canal Fora do Plástico, que lançará o mangá "Happy Land: Shuenchi", de Shingo Honda, no Brasil. O mangá conta a história de um jovem que viaja com sua família e encontra um parque bem estranho.

Imagem: Reprodução/Akita Shoten

Anúncios Pipoca & Nanquim

Aqui é tanta novidade. Vamos aos títulos revelados de 2025: "P.T.S.D Radio", de Masaaki Nakayama; o volume único "Chushingura: O Tesouro dos 47 Ronins", de Goseki Kojima; "O Vampiro Que Ri", de Suehiro Maruo. Quanta coisa!