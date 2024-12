Sedução e refrigerante: conheça próximos animes de romance de 2025

Visualmente bonito e com um estilo curioso para retratar figurantes como vultos, o anime "Anyway, I'm Falling in Love with You" sofre um pouco na narrativa, que é um pouco confusa com tantos personagens. Porém, a química do casal principal é imbatível e tem tudo para atrair fãs de boas histórias de romance.

"Honey Lemon Soda"

0:00 / 0:00

O mais famoso do trio é o anime "Honey Lemon Soda", um dos sucessos dos mangás shoujo atualmente no Japão. A protagonista aqui é Uka Ishimori, uma garota tímida que sofre constante bullying por não conseguir revidar piadas e micro-agressões.

Com a ajuda de um colega de classe viciado em soda de limão, Uka junta coragem para se impor diante os colegas que praticam bullying."Honey Lemon Soda" tem tudo para ser um sucesso na próxima temporada. A história é forte, o casal tem força e o traço é diferente do habitual, com um estilo mais "rústico".

Todos os animes estreiam em janeiro de 2025 na Crunchyroll.