'Hunter x Hunter', 'Naruto' e mais: 6 animes imperdíveis para ver de graça

Os animes estão mais populares do que nunca, em boa parte porque tem muita coisa recente saindo em serviços de streaming. Ainda que alguns precisem de assinatura para acompanhar, Splash reuniu aqui uma lista de animes imperdíveis que dá para assistir de graça, seja por meio de de serviços gratuitos, como o +SBT ou a Pluto TV, ou então por estarem oficialmente no YouTube.

Hunter x Hunter

Anime Hunter x Hunter de 2011 Imagem: Divulgação/Madhouse

Gon Freecs é um jovem criado pela tia que sonha ingressar na carreira de Hunter, a profissão mais perigosa do mundo. Enquanto participa de uma série de provas piores que as de um reality do Mr. Beast, Gon conhece amigos e descobre pistas para encontrar seu pai, Ging, um Hunter especializado em abandono parental.