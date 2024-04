Anime: 'Mob Psycho 100' é porradaria de qualidade com drama sensível

Reigen e Mob em "Mob Psycho 100" Imagem: Reprodução/Bones

Quem se aproveita disso é Arataka Reigen, um trambiqueiro que comanda uma agência de casos paranormais e contrata Mob como seu estagiário. Reigen não tem poder psíquico, e engana seus clientes fazendo massagens relaxantes para expurgar encostos ou apagando fantasmas de fotos através do poder de aplicativos de edição de imagem. Quando um caso realmente paranormal aparece, Reigen convoca Mob para exterminar qualquer eventual espírito com seu poder sem limites.

"Feio?"

"Mob Psycho 100" é criação do autor One, conhecido graças a outra obra, "One-Punch Man". One é um autor talentoso para histórias, porém, ele conta com um traço bastante peculiar que, embora expressivo, não atende às necessidades estéticas do mercado de anime e mangá. Há até quem erroneamente chame o traço do One de "feio".

Em "One-Punch Man", o desenhista Yusuke Murata (de "Eyeshield 21") pegou a história originalmente feita por One e redesenhou com um traço mais ao estilo tradicional. O anime seguiu essa identidade visual. Já em "Mob Psycho 100", um dos pontos mais importantes é a manutenção do estilo de One, com seus personagens apresentando feições bem específicas, cabelos semelhantes, etc. O estúdio Bones decidiu que este anime seria uma das mais belas produções já feitas no Japão, e caprichou.