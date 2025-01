Anime: veja 6 títulos que prometem fazer sucesso em 2025

A série é publicada na "Shonen Jump", principal revista de mangá do Japão e casa de títulos como "Jujutsu Kaisen" e "One Piece", e vem aumentando gradativamente suas vendas com o sucesso da série. Pela posição no ranking da revista (a "Jump" escolhe a ordem dos capítulos de acordo com a popularidade da série), podemos perceber que "Sakamoto Days" pode não ser a mais querida do público, mas conta com a torcida dos editores da revista.

"Sakamoto Days" será disponibilizado pela Netflix, o que já garante uma certa vantagem. Vamos lembrar que no ano anterior "Dungeon Meshi" e "Ranma ½" bombaram graças à distribuição do serviço de streaming.

Honey Lemon Soda

0:00 / 0:00

"Honey Lemon Soda" é um dos sucessos dos mangás shoujo atualmente no Japão e mostra uma tendência de se apostar em mais histórias de romance. A protagonista é Uka Ishimori, uma garota tímida que sofre constante bullying por não conseguir revidar piadas e microagressões. Com a ajuda de um colega de classe viciado em soda de limão, Uka junta coragem para se impor diante os colegas que praticam bullying.

"Honey Lemon Soda" tem uma história forte, um casal com força e um traço diferente do habitual, com um estilo mais "rústico". Além do fato de ser um título de sucesso no Japão, a história da garota com olhar de limão siciliano parece ser uma aposta dos japoneses. O primeiro episódio até foi exibido durante a CCXP 24! "Honey Lemon Soda" será disponibilizado pela Crunchyroll.