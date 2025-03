Dicas de anime: 5 produções perfeitas para quem gostou de 'Sakamoto Days'

O anime "Sakamoto Days" caiu nas graças do público otaku com uma história divertida sobre o mundo da máfia e com um protagonista descolado e caladão. Com o fim próximo do anime, Splash separou uma lista de séries que vão na mesma linha e podem ser opção para quando acabar "Sakamoto Days".

"Spy x Family"

Spy x Family Imagem: Shueisha/Wit Studio/Cloverwork

O espião Twilight assume a identidade de Loid Forger, pois seu próximo alvo é um figurão político que frequenta reuniões de uma escola renomada. Para se aproximar dessa instituição de ensino, Twilight precisa formar uma família falsa e, então, adota a garota Anya e se casa com a funcionária pública Yor Briar. O que Loid não faz ideia é que cada uma delas também esconde um segredo: Anya é uma telepata capaz de ler mentes e Yor é uma assassina de aluguel.