De romance a ação: 5 animes imperdíveis da temporada de Inverno 2025

O anime acompanha as memórias de juventude da protagonista Mizuho Nishino, única garota em seu grupo de amigos. É nesse ambiente que nasce um primeiro amor com um amigo de infância. Em paralelo ao romance, a história também segue sua jornada para realizar o sonho de ser escritora, enquanto ela busca uma vida deslumbrante que inspire suas obras.

Baseado no mangá shoujo de Haruka Mitsui, publicado na revista Nakayoshi (a mesma de "Sailor Moon"), "Anyway, I'm Falling in Love with You" promete encantar o público ao explorar o desenvolvimento amoroso de um jovem casal. A animação, exibida em prévia na CCXP 24, chega com grandes expectativas. "Anyway, I'm Falling in Love with You" será disponibilizado pela Crunchyroll.

"Sakamoto Days"

Taro Sakamoto era um assassino lendário, temido por ser habilidoso. Ao se apaixonar por uma balconista de loja, ele decide se aposentar para constituir uma família. Ele ficar com uma aparência de senhor comum (embora tenha menos de 40 anos). Sua aposentadoria é interrompida, e ele precisa retornar a ação para enfrentar novos adversários.

"Sakamoto Days" é uma das principais promessas do ano. Publicada na "Shonen Jump", a mesma que lançou títulos como "Jujutsu Kaisen" e "One Piece", a série tem aumentado gradativamente suas vendas com o sucesso. É um anime para ficar bem de olho nesta temporada. "Sakamoto Days" será disponibilizado pela Netflix.