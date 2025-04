Fluminense de Renato Gaúcho estreia com drama, coragem, vitória e loucura

Coragem era pedra fundamental da filosofia dinizista. Assim como era a de Abel Braga. Coragem é o que o Fluminense nutre como cultura desde sempre. Um time de guerreiros, afinal. Sem coragem o Fluminense perde sua identidade. Ao Fluminense de Mano faltava coragem. E, mais tarde, segurança. Renato Gaucho indica que seu Fluminense, a exemplo dos times que treinou em 2007 e 2008 (campeão da Copa do Brasil e vice da Libertadores), vai ter a coragem como filosofia.

Sem mexer muito na escalação usada até aqui, Renato mandou o time para frente. Três atacantes (Arias, Cano e Canobio) abastecidos por um meio de campo com Lima na armação e Martinelli e Hercules no apoio. Os laterais (Guga e depois Samuel Xavier e Renê) apoiando com intensidade. Time no ataque com oito jogadores; apenas Thiago e Freytes na retaguarda. Arias e Canobio trocando de lado livremente. Um time vibrante que, como qualquer outro que se proponha atacar, vai ter que aprender a se defender. Fabio outra vez com participações decisivas.

No primeiro tempo, um Fluminense melhor e um gol marcado depois de bola na trave e defesas importantes de Cleyton. No segundo, um jogo mais equilibrado com o Bragantino ficando com a bola e o Fluminense buscando o contra-ataque.