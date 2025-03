'Solo Leveling', 'Sakamoto Days' e mais: os animes favoritos da temporada

"Dr. Stone" tem uma divisão de temporadas muito confusa. Uma parte da história foi adaptada como um OVA, mas estamos mais ou menos na 4ª temporada do anime e esta deve ser a última, como prometido. Senku e a Nação da Ciência começaram a viagem ao redor do mundo para construir um foguete, e a primeira parada foi nos Estados Unidos.

Aqui "Dr. Stone" ganhou uma estrutura de arco diferente. Com a introdução do Doutor Xeno, esta é a primeira vez que Senku precisa encarar um cientista muito mais inteligente. E o arco tem o momento dramático no qual Senku é baleado e cabe ao Chrome tomar as decisões.

A temporada continuará por mais episódios, e encerrado o arco dos EUA teremos finalmente a aparição do Brasil no nosso anime de ciência favorito. Senku e os demais passarão pelo Rio Amazonas e devem partir para Minas Gerais atrás de minérios. O anime está disponível na Crunchyroll.

"100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito" (temporada 2)

Cena do anime '100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito' Imagem: Reprodução/Crunchyroll

A comédia romântica do poliamor ganhou mais uma temporada este ano, e o sucesso só cresceu (assim como o número de crushes). Talvez pelo boca a boca dos fãs, ainda mais pessoas voltaram para conferir a história do rapaz que precisa manter um relacionamento com 100 garotas simultaneamente, ou então elas vão morrer.