Dedo selado e sem continuação: Como foi o fim de 'Jujutsu Kaisen'

Uma das principais dúvidas dos leitores era sobre o Jogo do Abate, que em teoria não havia terminado ainda. Isso é respondido no capítulo 270, quando explicam que o jogo foi encerrado após os participantes reencarnados terem lutado juntos. Duas revelações também são feitas: havia pedaços do Tengen nos restos mortais de Sukuna e a irmã de Fushiguro faleceu.

O penúltimo capítulo já abre com Fushiguro no enterro de sua irmã, sofrendo com a situação. Mas nem tudo é ruim para o protagonista caladão, pois Hana agora ficará com ele como braço direito. E, claro, rola uma confusão sobre as intenções de cada um deles.

O caso final