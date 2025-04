Studio Ghibli: produtora japonesa é inspiração para memes e polêmicas

O nome foi escolhido por Miyazaki a partir do substantivo italiano ghibli (também usado em inglês), uma italianização do nome árabe para "um vento quente do deserto", e também é o apelido da aeronave italiana Caproni Ca.309. Como Miyazaki tem fascínio por aviação, ele aproveitou para dar ao estúdio um nome que poderia significar que "novos ventos sopram na indústria de anime".

O estúdio produziu principalmente os filmes de Miyazaki, com o segundo diretor mais prolífico sendo Takahata, responsável pelo impactante e triste "Túmulo dos Vagalumes", de 1988. Outros diretores que também trabalharam com o Studio Ghibli são: Yoshifumi Kond, de "Sussurros do Coração"(1995); Hiroyuki Morita, de "O Reino dos Gatos" (2002); e Hiromasa Yonebayashi, de "O Mundo dos Pequeninos" (2010).

'A Viagem de Chihiro' venceu Oscar Imagem: Divulgação/ Mdb

O estúdio tem uma importante presença na indústria de animação mundial, com um vasto portfólio de produções, desde curta-metragens, comerciais, videogames e, claro, os filmes. Com o passar dos anos, o Studio Ghibli tem sido cada vez mais bem recebido pelo público e recebido inúmeros prêmios.

Entre os filmes de maior bilheteria do estúdio estão "A Viagem de Chihiro" (2001), "O Castelo Animado" (2004) e "Ponyo - Uma Amizade Que Veio do Mar" (2008).

Sete longas do Studio Ghibli concorreram ao Oscar de Melhor Animação desde a sua criação, em 2001. O primeiro, "A Viagem de Chihiro", levou o prêmio para casa. Em 2024, foi a vez de "O Menino e a Garça" levar a estatueta.