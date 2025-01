Animes e mangás: o melhor de 'Jujutsu Kaisen' é a dublagem brasileira

Splash fez um novo quiz, dessa vez com perguntas sobre a Marinha no mundo de "One Piece". Quer testar seus conhecimentos e ainda descobrir qual é a sua patente? Clique aqui e faça o teste.

Mestre da Semana: Paru Itagaki, a mangaká rainha dos animais

Paru Itagaki, autora de Imagem: Reprodução/YouTube

Mesmo com apenas 31 anos já podemos considerar Paru Itagaki uma das grandes autoras de mangá do Japão. Influenciada pelo meio artístico desde criança por ser filha do mangaká Keisuke Itagaki (autor da série "Baki"), desde jovem Paru exercitou a arte de desenhar. Chegou a fazer faculdade de cinema, mas por não conseguir emprego na área acabou debandando para os mangás. E que vitória para os fãs de quadrinhos!

Ela começou na Shonen Champion uma série de histórias curtas chamada "Beast Complex" (4 volumes) e, pouco tempo depois, ganhou a oportunidade de publicar o mangá "Beastars" (22 volumes, tem anime na Netflix), que se passa no mesmo universo. Ambas as obras foram publicadas no Brasil pela editora Panini —e saíram até juntas em um box.

Paru se destaca pela forma como desenha. Seu traço tem um estilo único, às vezes passa a impressão de ser um rascunho muito bonito, e ela é capaz de criar personagens muito expressivos. Suas duas obras de estreia são estreladas por animais antropomórficos, então ela teve um desafio a mais para transmitir emoções.