'O Túmulo dos Vagalumes': é hora de ver o anime mais triste do mundo

A Akiba Station, responsável pela empreitada, divulgou um comunicado nas redes sociais: "Devido a circunstâncias de força maior que envolvem a necessidade de resolução por parte da empresa distribuidora de energia da cidade de São Paulo a abertura do Café Cardcaptor Sakura por Akiba Station terá que ser reagendada".

Esses cafés temáticos de animes são comuns no Japão, inclusive muitos surgem apenas por períodos curtos de tempo, como forma de promover a série. No entanto, essa será a primeira vez que algo assim acontece no Brasil!

Considerando este pioneirismo, é um acerto a decisão da Akiba Station e da Artworks Entertainment em apostar justamente em "Card Captor Sakura", cuja franquia é consolidada e muito querida pelos fãs brasileiros.

E não se preocupem, quando inaugurar o café a newsletter Universo dos Animes estará lá para conferir tudo. E, claro, vamos tentar descobrir quais outros animes podem ganhar algo parecido no futuro.

Café Temático Card Captor Sakura

Endereço: rua Thomaz Gonzaga, 18 - bairro Liberdade, São Paulo

(Ainda sem data para inauguração)

Enquanto o café não vem

Imagem: Reprodução/TV Globo

Anime de "Sakura" no YT

Longe dos lares brasileiros desde a exibição no finado canal Loading, a série "Card Captor Sakura" chegará no final do mês na NAISU TV, canal de YouTube da Artworks Entertainment, responsável pelo licenciamento da série no Brasil. Mesmo sendo mais antiguinho, o anime ainda esbanja carisma.