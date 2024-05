Hokage, explorador e mais: confira os piores empregos dos animes

Jornalistas ("Trigun Stampede")

Se a profissão de jornalista já é difícil no nosso mundo, imagina na realidade distópica de "Trigun Stampede"? Meryl Stryfe recebeu uma dura missão de sua agência de notícias: seguir Vash, O Estouro da Boiada, e registrar seus feitos. Há muitas dificuldades em seguir essa tarefa, principalmente porque o homem é o ciclone humano, alguém capaz de atrair as mais improváveis desgraças para perto. E ela lá do lado, cobrindo tudo!

Curiosamente Meryl tinha outra profissão no anime original "Trigun", mas igualmente péssima: atuando como agente de uma seguradora, ela precisava acompanhar de perto o Vash para avaliar os danos causados pelo loiro topetudo. Muda a profissão, mas a descrição do trabalho continua difícil.

Cowboy Bebop Imagem: Reprodução

Caçadores de Recompença ("Cowboy Bebop")

Com o ser humano se espalhando pelo universo, a criminalidade atingiu picos astronômicos. A solução criada pelo Governo foi trazer de volta o sistema do Velho Oeste norte-americano, no qual recompensas são colocadas nas cabeças dos meliantes e qualquer pessoa pode tentar capturá-los. Os criminosos do dia são divulgados no Big Shots, um programa de TV apresentado por uma dupla cowboys, algo como dois Datenas vestidos com o chapéu da Ana Castela.