Balanço Animes 2024: Não basta planejamento, é preciso sorte

Alguns animes se apoiam na popularidade de seus mangás, outros contam com uma massiva divulgação e publicidade. Mas outros conseguem se destacar na base da sorte mesmo. E um anime deste ano conseguiu seu sucesso graças a isso.

'The Elusive Samurai' é um mangá que particularmente gosto muito, mas reconheço o quão difícil é de vender para fora do Japão. A trama se passa em 1333, quando o general Ashikaga dá um golpe no clã Hojo e toma Kamakura. Ele só não imaginava que o príncipe Tokiyuki conseguiria fugir da invasão. Agora o herdeiro passará por um treinamento militar de dois anos para retornar ao reino e pegar tudo de volta.

O mais interessante é que Tokiyuki, Ashikaga etc são figuras reais, e suas vidas são narradas em livros escolares de História, e tudo isso aconteceu de verdade. Claro que o autor Yusei Matsui deu uma romanceada, mas o mangá é basicamente a quadrinização de um período histórico do Japão, mas desconhecido pelo resto do mundo.

Embora seja um autor de renome no Japão, era difícil acreditar que esse anime ia ter muito sucesso, ainda mais deste lado do globo. Só que 'The Elusive Samurai' acabou saindo justamente em uma temporada com poucos animes interessantes, e aí os otakus deram uma chance a ele e não se arrependeram.

Dar a sorte de estrear em uma temporada fraca funciona para alguns animes, outros como 'Diários de uma Apotecária' chamaram a atenção por estrear fora do período de estreia, e outros como 'Dungeon Meshi' deram a sorte de serem licenciados pela Netflix, que dá uma força para o sucesso das séries.

O que tiramos disso tudo? Que não adianta você produzir o melhor anime do ano, com elenco de dublagem incrível e animação digna de cinema. Se você não se destacar na competição com os outros animes, o sucesso é mais difícil de conquistar.