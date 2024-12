Protagonista de 'My Hero Academia' é derrotado em ranking de favoritos

Confira em Splash um resumo das principais notícias de anime e mangá que você acompanhou durante a semana no nosso canal de WhatsApp, o UOL | Mundo dos Animes. Clique aqui para seguir.

Foi divulgado o Top 100 mundial de personagens de "My Hero Academia", realizado pela primeira vez com fãs do mundo todo. O resultado pode surpreender quem esperava encontrar o protagonista Midoriya no topo, ou então quem queria ver All Might e All for One na lista dos mais queridos. Confira o Top 10: