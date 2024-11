Anime: 'Sakamoto Days' ganha trailer, filme de 'Attack on Titan' é sucesso

Há alguns episódios de "Ranma 1/2" o cabelo da Akane foi cortado durante a luta de Ranma e Ryoga. A personagem revelou os motivos pelos quais mantinha os cabelos compridos. Agora que a Akane está com um novo visual, o estúdio MAPPA mudou toda a abertura. Os fãs foram pegos de surpresa ao ver que todas as cenas da Akane com cabelo comprido foram substituídas pela versão de cabelo curto.

O anime "Interstella 5555", que é um musical do Daft Punk, terá uma exibição especial nos cinemas do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Foi confirmado que o longa terá sessão única em 12 de dezembro nas redes UCI e Cinemark. Essa é a segunda vez que o filme chega aos nossos cinemas, pois no começo dos anos 2000 ele foi exibido em uma mostra de cinema.

Um remake do anime clássico "Cat's Eye" pode ser desenvolvido nas próximas semanas, de acordo com informações diretamente no Japão. A série conta a história de três irmãs que durante o dia cuidam de uma cafeteria e de noite são ladras de itens valiosos.