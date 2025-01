'Ameku M.D', o anime que mistura 'House' com 'Sherlock'

Esta palavra é bastante ofensiva e inadequada. Como explica esta matéria de Splash escrita em 2022 quando foi utilizado o termo 'traveco' durante o BBB 22, a própria construção da palavra já indica algo pejorativo por conter o sufixo 'eco'. O Brasil é um país extremamente preconceituoso com pessoas trans, e o uso desse termo em uma dublagem de anime para o público infantil-juvenil é bem controverso.

A cena com a palavra inadequada repercutiu entre os fãs. Alguns não viram qualquer problema na palavra, argumentando se tratar de uma expressão utilizada por um vilão e, por isso, não haveria a necessidade de ser politicamente correto. Já quem criticou o uso aponta que havia outras formas de passar a mesma mensagem sem utilizar uma palavra de carga tão pejorativa. Isso sem falar que a palavra nem ao menos tinha essa conotação na versão original do anime!

No começo de 2025, no entanto, fãs perceberam que a cena foi regravada. O termo foi trocado para "uma travesti", inclusive utilizando o gênero correto da palavra. Em um anime tão inclusivo como 'One Piece', que traz inúmeros personagens LGBTQIAPN+ em seu elenco, é bom saber que a dublagem consertou um equívoco que não respeitou a obra de Eiichiro Oda.

Diversidade em 'One Piece'

Bon Clay, o gay de mil faces

Um dos personagens gays mais queridos dos animes é o Bon Clay, de 'One Piece', que fazia parte da organização criminosa Baroque Works, antes de se torna um amigo do nosso querido protagonista. Bon Clay ainda tem uma participação fundamental no arco de Impel Down, quando Luffy invade uma prisão submarina para resgatar seu irmão Ace.

Imagem: Reprodução/Toei Animation

Okiku, a poderosa samurai

Ainda que recente na história, Okiku é uma das principais representantes trans de 'One Piece'. Ela se identifica com o gênero feminino e é tratada de tal forma por todos os personagens do país de Wano. Além disso, Okiku é uma das melhores espadachins daquela ilha, sendo imprescindível para o plano de derrota de Kaido em Onigashima.