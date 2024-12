'Beastars' não é 'Zootopia em anime', é uma reflexão sobre amadurecer

Além da história única e a qualidade visual, algo que também deu uma forcinha para divulgar para mais otakus foram as músicas escolhidas para abertura e encerramento. Houve também um trabalho do estúdio para fazer clipes de abertura fora do comum: a primeira abertura, que conta com uma música do grupo Ali, é toda feita em stop-motion. Já a segunda abertura conta com uma música excelente do duo Yoasobi, que no último ano foi um fenômeno com o hit "Idol" (abertura de "Oshi no Ko").

E embora algumas pessoas comparem "Beastars" com o filme "Zootopia", até por alguns temas em comum, como a convivência de espécies diferentes, a série criada por Paru Itagaki é classificada menos como aventura Disney e mais como uma obra de personagem amadurecendo. Legoshi constantemente está se metendo em situações perigosas, que o tiram de sua zona de conforto e tentam lhe empurrar para a vida adulta.

Cena do filme "Zootopia" (2016), de Byron Howard e Rich Moore Imagem: Reprodução

No decorrer dos episódios a moral inabalável do protagonista se torna menos rígida, e o personagem percebe que às vezes é necessário deixar emergir aquela agressividade que ele tanto controlou. No fim, "Beastars" é um resumo de todas as dificuldades que nós, seres humanos, temos ao nos tornar adultos e —por que não?— também uma lição de vida.

Onde assistir?

"Beastars" está disponível na Netflix, com a primeira parte da temporada final chegando nesta quinta-feira (5). O anime tem legenda em português e dublagem no nosso idioma, inclusive com uma excelente atuação de Fábio Lucindo (o Bakugo de "My Hero Academia") como o protagonista Legoshi e Felipe Zilse (Anos Voldigoad de "The Misfit of Demon King Academy") como Louis.