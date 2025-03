Bruxas, órfãos e bombeiros: os novos animes para ficar de olho em abril

O anime será disponibilizado no Brasil pela Max, ainda sem informações sobre dublagem. Vale a pena conferir o anime, principalmente pelo currículo do diretor aclamado.

"My Hero Academia: Vigilantes"

0:00 / 0:00

O anime de "My Hero Academia" terá sua última temporada exibida este ano, em outubro, mas os fãs de heróis não ficarão desamparados. Agora, em abril, o estúdio Bones lançará "My Hero Academia: Vigilantes", uma série derivada mostrando um outro aspecto daquela sociedade dominada por pessoas poderosas.

Esqueça o Deku e a U.A., pois o protagonista aqui é Koichi Haimawari, um universitário com o sonho de ser tão grandioso quanto All Might. Só que, além de ter um poder bobo, o de "deslizar" por superfícies, Koichi não possui uma licença para atuar como herói. Então, para combater o crime, ele se torna um vigilante, ao lado de outras pessoas que sonham ser heróis sem estarem na legalidade.

"Vigilantes" deixa de lado as batalhas épicas para focar mais as missões do dia a dia na cidade. E para os fãs de "My Hero Academia", vale destacar que alguns heróis da série original fazem participações especiais em algumas histórias. "My Hero Academia: Vigilantes" chegará no Brasil pela Crunchyroll, que também prometeu dublar o anime.