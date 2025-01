Anime: estreia de 'Fullmetal Alchemist', 2ª temporada de 'Ranma 1/2' e mais

Foi anunciado o anime de "My Hero Academia: VIGILANTE". A série é um spin-off que se passa antes do anime original e mostra heróis que precisam lutar nas sombras porque não têm a licença de herói.

Cena do anime "Ranma 1/2" Imagem: Reprodução/MAPPA

"Ranma 1/2" teve sua segunda temporada confirmada, mas ainda não deram da de estreia. A revelação foi feita em um pós-crédito do episódio final da primeira temporada, e mostrava várias armas brancas com correntes sendo disparadas. Essa cena indica a chegada de Mousse, o mestre das armas ocultas.

Novos animes estão chegando nessa temporada de janeiro. Até o momento já tivemos "Fate/strange Fake", "Ameku M.D.: Doctor Detective", "Grisaia Phantom Trigger", "Headhunted to Another World: From Salaryman to Big Four!" e "Possibly the Greatest Alchemist of All Time", todos na Crunchyroll.