Uma bruxa, um oni e puro surto: Saiba tudo sobre o anime 'Witch Watch'

Cena do anime 'Witch Watch' Imagem: Reprodução

Temos até um exemplo para demonstrar o quão maluca é "Witch Watch". Nos primeiros episódios vamos acompanhar o dia em que Nico quer se apresentar como bruxa em sua nova escola, mas Morihito tem receio disso e eles brigam. Durante a primeira aula, ela tenta se desculpar com ele fazendo algumas magias que o ajudam, mas tudo dá errado e cria situações absurdas como ele tendo partes de seu corpo aumentadas, e isso chamando a atenção da professora e dos demais alunos.

O anime é uma produção do estúdio Bibury Animation, que recentemente produziu as temporadas de "100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito". Considerando que eles também fizeram o episódio extra de "The Quintessential Quintuplets", aparentemente eles se especializaram em comédias românticas. Isso se percebe também na direção de Hiroshi Ikehata, que assinou "TONIKAWA" e outras produções do gênero.

Animes de humor não costumam ter muito destaque entre os fãs, mas há um fator importante que pode garantir o sucesso de "Witch Watch": a Netflix. Nos últimos anos o serviço de streaming tem conseguido popularizar séries que normalmente não chamam tanta atenção dos otakus, como "Dungeon Meshi" e "Ranma ½", então há uma chancezinha de Nico e Moi conquistarem muitos admiradores por aqui.

Onde assistir?

"Witch Watch" chega no próximo domingo a Netflix e a Crunchyroll, com legenda em português. A Netflix confirmou que a dublagem do anime será lançada 3 semanas após a exibição do episódio em japonês, já a Crunchyroll não falou nada sobre dublagem.