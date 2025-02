Tiros, máfia e adolescente de cueca: 'Reborn' é um shonen ao estilo antigo

Imagem: Reprodução/TV Globo

"Sakura" é cultura: literalmente

Pegando todo mundo de surpresa, o anime "Card Captor Sakura" deve estrear na TV Cultura. O site JBox mostrou um vídeo exibido nas chamadas da emissora informando que o anime faria parte do programa Antimatéria. Embora não tenha confirmado oficialmente essa exibição, recentemente o perfil do Instagram do programa lançou um vídeo com os apresentadores falando que adorariam 'Card Captor Sakura' na TV aberta.

Imagem: Reprodução/Shueisha

"Ichi, o Bruxo" em português

O mangá "Ichi the Witch", de Osamu Nishi e Shiro Usazaki, ganhou versão em português no MangaPlus. O app da editora Shueisha, que lança os capítulos junto ao lançamento da Shonen Jump no Japão, disponibilizará em nosso idioma o mangá do garoto bruxo vivendo em um mundo onde só existem bruxas mulheres. No Japão, o sucesso da obra é comemorado: Nishi é autora de "Iruma-kun", e Usazaki era a desenhista de "Act-Age".