Pra lá de mil episódios: conheça os 'animes eternos' do Japão

Cansado de desenhos mostrando famílias japonesas corretinhas? Pois "Crayon Shin-chan" é seu anime. A produção acompanha o dia a dia do atormentado moleque que atazana sua mãe. É o terror da escolinha e ama mostrar sua bunda em uma dancinha sugestiva.

Com mais de 1.200 episódios, o anime "Crayon Shin-chan" é uma adaptação do mangá homônimo de Yoshito Usui, morto em 2009. O personagem faz muito sucesso no Japão e tem muitos filmes e séries spin-off. Recentemente ele teve até um crossover com a franquia "Pretty Cure".

Mas "Shin-chan" não causa confusão apenas com seus pais. Em 2002, o anime foi lançado no Brasil através do canal pago Fox Kids e seu teor ácido chamou a atenção de autoridades. O anime foi proibido de ser exibido por César Maia, então prefeito do Rio de Janeiro, e saiu do ar, retornando apenas anos depois no canal Animax.

"Chibi Maruko-chan" (1995)

Anime "Chibi Maruko-chan" Imagem: Divulgação/Nippon Animation

Mais uma série familiar de sucesso, "Chibi Maruko-chan" acompanha a vida da pequena Momoko Sakura, garota que vive com seus pais, avós e irmãs mais velhas. As histórias são quase autobiográficas, com a autora Momoko Sakura contando seus "causos" da infância.