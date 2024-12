Temporada final de 'Dr. Stone': assistimos ao 1º episódio na CCXP 24

Foi exibido na CCXP 24 o primeiro episódio da temporada final de "Dr. Stone", de subtítulo "Science Future". Tivemos a oportunidade de assistir à estreia mundial, e Splash contará o que viu.

Antes do episódio, foi exibido um vídeo gravado por Yuusuke Kobayashi, voz original do protagonista Senku Yagami, que agradeceu o carinho dos fãs brasileiros de "Dr Stone". Como forma de recapitular os acontecimentos do final da temporada passada, houve uma apresentação breve dos personagens e do plano de viajar pelo mundo em busca dos componentes para a construção do foguete.

Embora estejam a caminho dos EUA, o primeiro episódio se passou na embarcação Perseus, em meio a uma briga entre Senku e Ryusui sobre qual era a rota mais rápida para os EUA. Pela praticidade, Ryusui queria um caminho reto, já Senku queria agilizar com uma rota curva Como não se decidem, ambos topam uma partida de pôquer para descobrir quem poderá escolher o trajeto.