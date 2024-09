Filme de 'SPY X FAMILY' é lançado na Crunchyroll

O filme foi lançado nos cinemas brasileiros em abril de 2024, porém não teve tanto êxito na bilheteria. Ainda assim, ele é bastante recomendado para fãs da série e temos até uma crítica aqui em Splash.

Vale informar que o filme foi lançado tanto com legendas em português quanto com dublagem, mantendo todo o elenco do anime tão querido por todos. Inclusive, já batemos papo com os dubladores de "SPY X FAMILY" por aqui.

Saiu no YouTube o vídeo completo das recomendações de anime que a produtora de conteúdo Moo-chan fez na última semana no canal de transmissão do WhatsApp. Dessa vez, ela pegou séries mais conhecidas e clássicas e comentou também outros animes parecidos, mas menos famosos. Confira o vídeo acima.

Com a proibição do Twitter no Brasil, os usuários de rede social daqui ficaram desamparados de informações sobre animes e mangás. Por sorte, alguns fãs decidiram ajudar os irmãos brasileiros: fizeram até uma conta para repostar todas as ilustrações compartilhadas por Yoshihiro Togashi no Bluesky. Os viciados em "Hunter x Hunter" agradecem.

Aparentemente, teremos novos episódios dublados de "Naruto Shippuden" em 1º de outubro na Netflix. De acordo com as informações do Portal Netflix, serão lançados os episódios de 113 a 151.