'Solo Leveling': sucesso sul-coreano é nova aposta dos animes

Lá dentro Sung Jin-woo e seus colegas testemunham o terror: estátuas de pedra com regras muito específicas começam a estraçalhar os guerreiros, uma verdadeira chuva de membros sendo cortados. Por sorte, o protagonista tem um "dom" de perceber ameaças por ter sempre sido treinado a fugir dos perigos. Os acontecimentos vão se desenrolando e, surpreendendo a todos, Sung ganha um poder especial ao final dessa provação banhada a sangue.

Anime de "Solo Leveling" Imagem: Divulgação/A-1 Pictures

Originalmente "Solo Leveling" é uma web novel escrita por Chugong e publicada na plataforma KakaoPage desde 2016, mas ganhou uma versão em webtoon dois anos depois pelas mãos do artista Jang Sung-Rak. Rapidamente a obra se tornou um dos quadrinhos sul-coreanos mais lidos no mundo, a ponto do estúdio japonês A-1 Pictures (de "MASHLE: MAGIA E MÚSCULOS") anunciar um anime durante o evento Anime Expo 2022.

Mas não espere que o anime de "Solo Leveling" vai bombar logo de cara, porque o primeiro episódio não é dos mais empolgantes. Splash teve a oportunidade de assistir ao começo do anime em uma pré-estreia realizada pela Crunchyroll e temos aqui primeiras impressões. O roteirista preferiu apresentar o protagonista com calma, então o primeiro episódio é somente Sung Jin-woo sendo alvo de bullying por parte de seus colegas de raid.

Até para não ser um episódio tão parado, a equipe de produção colocou um combate aleatório no começo e um furto de bolsa no meio do episódio. Mas, por sorte, a coisa muda de figura no episódio seguinte, o da exploração da dungeon. Com uma dose certa de tensão e violência, vemos amostras do que esperar no decorrer do anime, ainda que tenha ficado faltando apresentar o tal poder especial do protagonista.

Ao menos os fãs podem ficar despreocupados no que se refere à animação. Embora o estúdio não tenha caprichado no já citado anime do musculoso sem magia, no que assistimos de "Solo Leveling" a qualidade está alta. As cenas conseguem trazer impacto e movimento, principalmente quando brincam com nossa noção de tempo. E mesmo em trechos com "menos animação" a direção assinada por Shunsuke Nakashige soube trabalhar bem com os recursos e criar momentos chamativos e assustadores.