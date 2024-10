Aprenda com animes: cinco produções que vão te ajudar no Enem

Como pode um anime sobre astronomia ser tão fantástico? Em "Orbe: Sobre os Movimentos da Terra" começamos a trama na Europa medieval, uma época na qual a igreja tinha bastante poder e coibia qualquer pessoa que pensasse diferente. É quando conhecemos Rafal, uma criança bem inteligente que conhece um pesquisador perseguido e se encanta com a teoria de que a Terra não está no centro do mundo, e, sim, o Sol.

Com muito suspense, drama e personagens fictícios, "Orbe: Sobre os Movimentos da Terra" apresenta uma abordagem dupla. Além de mostrar noções de astronomia e explicar de onde vieram ideias que hoje já são consideradas a verdade absoluta, a obra dá umas noções de história ao mostrar como era a perseguição ao pensamento científico durante a Idade Média, mesmo sem especificar uma região.

Não se engane com a "animação simples" de "Orbe", porque a força está no drama e no roteiro. A história se desenvolve de forma surpreendente e você fica com o coração palpitando mesmo enquanto os personagens falam sobre heliocentrismo. "Orbe: Sobre o Movimento da Terra" está sendo lançado semanalmente no Brasil pela Netflix, no momento apenas com legenda.

"Heaven's Design Team"