Presencial compensa? Exigência por inovação, burnout e demissões dão pistas

A pesquisa tem mais um punhado de bons dados, mas a discussão mais importante é a seguinte: RTO virou até sigla porque a ideia do retorno aos escritórios, hoje, vai muito além de apenas chamar todo mundo e voltar ao modelo pré-pandêmico de trabalho. Esse termo traduz mudanças fundamentais na forma como trabalhamos, no modo como lidamos com o trabalho, e como as empresas lidam com seus funcionários. Como diz Bryan Hancock, líder global do trabalho de talentos da McKinsey, "não importa onde você pede para alguém estar, mas o que você faz quando eles chegam lá".

Há, por exemplo, uma nova capacidade fundamental para os líderes: cabe aos gestores de cada time, aos gerentes de cada área, aos diretores de cada núcleo e, finalmente, aos CEOs de cada empresa entender o que funciona melhor para o seu grupo. Presencial, remoto ou híbrido. No cenário macro, o que veremos a partir disso é uma reorganização profissional e corporativa massiva, em que cada empresa vai funcionar de um jeito. Às vezes, até dentro de uma mesma companhia, times específicos trabalharão de forma distinta. E mesmo considerando os mesmos times, a diferença pode estar nos momentos: reuniões rápidas e cotidianas poderão seguir sendo feitas online. Já para a criação daquele tênis da Nike, talvez a turma precise mesmo de um belo período com interações presenciais.

O impacto do RTO é tão grande que afeta até o mercado imobiliário, com inúmeras empresas em regimes híbridos ou remotos precisando de espaços menores para funcionar. Muda até a arquitetura e a decoração de interiores: se a ideia de uma empresa em regime híbrido é juntar o time apenas para imersões, escritórios com mesas individuais já não fazem mais sentido.

Mais? Um artigo recente do Wall Street Journal mostrou como algumas empresas estão investindo em iluminação artificial que simula iluminação natural de diferentes períodos do dia, para que os funcionários se sintam mais confortáveis no ambiente de trabalho. Quão absurdo é isso?

Aqui da minha mesa, num home-office permanente e privilegiado, sigo observando as mudanças no mundo e, sem pesquisa nenhuma, posso garantir: encontre um trabalho que você goste e a boa qualidade da entrega estará garantida.