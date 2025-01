Trabalho duro, games e cultura coreana: os bastidores de 'Solo Leveling'

Solo Leveling: produtor Atsushi Kaneko e produtor Sota Furuhashi Imagem: TayóFilmes/Crunchyroll

"Ontem no palco Omelete fiquei impressionado com o número de pessoas que nos receberam. A imagem que tive é que não é um evento só de animes, me senti num parque de diversões. Parecia transmissão de MMA, um show, fiquei muito impressionado com a repercussão."

- Atsushi Kaneko, produtor de "Solo Leveling"

"Chegamos pela manhã e de tarde já estávamos no palco. Quando entrei fiquei muito impressionado, o sono foi embora. Não esperava."

- Sota Furuhashi, produtor da Animplex

Ambos tiveram a oportunidade de explicar por que "Solo Leveling" e outros animes da atualidade utilizam tanto linguagem de videogames, trazendo elementos como "níveis", "menus", "status" e mais. Furuhashi acredita que é porque os criadores das obras da atualidade vieram da geração que nasceu com um videogame na mão. "Só que percebemos que a obra do 'Solo Leveling' está um pouco sendo voltada para o lado do game, e essa parte a gente precisa melhorar mais. Precisamos voltar ao original para manter o foco", comentou em um tom de autocrítica.

Já Atsushi vê com deslumbramento a questão dos jogos online. "Acho impressionante jogos online, porque você está jogando com uma pessoa que você não conhece, que pode estar em outros países, mas vocês têm algo em comum. Com anime está acontecendo isso. As pessoas estão tendo acesso em vários lugares do mundo e têm uma coisa em comum, que é a obra."