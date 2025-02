Qual o limite do poliamor? Conheça anime do adolescente com 100 namoradas

0:00 / 0:00

Na verdade, Rentarou precisa amar e se relacionar com as 100 almas gêmeas ao mesmo tempo ou, então, todas irão morrer. E após largar o adolescente com essa bomba de notícia, as garotas vão aparecendo com frequência. Como ele não quer ser responsável pela morte dessas mulheres, resta ao pobre adolescente se relacionar com todas elas ao mesmo tempo.

Como manda a cartilha das comédias românticas, cada uma dessas namoradas terá uma personalidade diferente. Hakari é a riquinha atirada, Karane é aquela personagem mais "tsundere" (termo usado para personagens que têm dificuldades de demonstrar seus sentimentos, e acabam sendo mais violentas com seu crush) e por aí vai. E não há restrição para namoradas de Rentarou, porque ele conquista até mesmo a mãe de sua namorada Hakari. Haja vigor!

Cena do anime '100 Namoradas Que Te Amam Muuuuuito' Imagem: Reprodução/Bibury

Uma anti-comédia romântica

Se levarmos em conta que as comédias românticas de harém exigem que os protagonistas escolham uma das garotas para namorar no final, "100 Namoradas" é o completo oposto disso. Aqui, com muito humor, teremos Rentarou mantendo um relacionamento com um número inimaginável de garotas simultaneamente, sem precisar fazer escolhas.