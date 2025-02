'Erga-se': dubladora de 'Solo Leveling' revela influência dos fãs na série

A dublagem da 2ª temporada de "Solo Leveling" chegou à Crunchyroll. Splash teve a oportunidade de entrevistar Luisa Horta, codiretora de dublagem e responsável pela voz de Cha Hae-In nessa obra. A dubladora contou segredos de bastidor e como os otakus reagiram à localização da primeira temporada.

O sucesso da primeira temporada

"Solo Leveling" foi um dos principais animes do ano passado, e isso se refletiu também no interesse dos fãs pela dublagem. A versão brasileira do anime, que também contou com as vozes de Charles Emanuel como Jinwoo e João Victor Granja como Jin-Ho Yoo, foi bem recebida pelo público.