Treta de concubinas e apuração médica: conheça 'Diários de uma Apotecária'

A protagonista deste anime é a jovem Maomao, uma garota que gosta de colher ervas para o seu trabalho de apotecária no distrito da Luz Vermelha. A palavra é incomum para nós, brasileiros, mas basicamente "apotecário" é um farmacêutico antigo, a pessoa que preparava os medicamentos e os vendia para as pessoas. E nossa heroína faz justamente isso, mas num bairro de prostituição.

Maomao e Jinshi em "Diários de uma Apotecária" Imagem: Reprodução/Toho/OLM

No começo da história, Maomao é sequestrada por bandidos e vendida para o palácio imperial. Lá, ela começa a trabalhar como lavadeira e leva a vida com certa tranquilidade, mesmo considerando como foi esse processo seletivo. Porém, um dia, o eunuco Jinshi, o grande galã da obra e responsável por resolver os BOs do castelo, percebe que há em Maomao uma grande inteligência e a pobre trabalhadora é escalada para ser dama de companhia de uma concubina. Além disso, nas horas vagas, Maomao precisa resolver mistérios de assassinatos e doenças que assolam o palácio imperial com seu conhecimento médico.

A vida de uma dama de companhia não é fácil. É nesse cenário que Maomao percebe a existência de uma guerra fria entre as quatro concubinas do imperador (a bela Gyokuyo, a megera Lihua, a experiente Ah-Duo e a jovem Lishu), todas usando qualquer tipo de artimanha para serem escolhidas pelo líder e ganharem a chance de dar à luz o herdeiro do trono.

Ou seja, basicamente "Diários de uma Apotecária" é uma história de intrigas palacianas estrelada por uma apotecária avessa ao trabalho e um eunuco conquistador.

Os bastidores do sucesso

Originalmente "Diários de uma Apotecária" veio de um livro escrito em 2011 por Natsu Hyuga em um site de romances. No ano seguinte, a obra ganhou uma versão física e com ilustrações. Em 2014, começaram a publicar uma versão em light novel (aqueles livros de leitura mais ágil) e a obra continua saindo até hoje, com 15 volumes.