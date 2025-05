'Apocalypse Hotel': ETs e robôs juntos no anime mais humano da temporada

No próximo dia 25 de maio, os otakus vão madrugar para assistir ao Crunchyroll Anime Awards, o Oscar dos Animes, mais uma vez realizado no Japão.

Nos últimos anos, virou tendência chamar celebridades para anunciar vencedores no palco —nomes como Megan Thee Stallion, o diretor Bong Joon-Ho e, agora, Pabllo Vittar. E o que esses artistas têm em comum? São otakus assumidos.

Megan Thee Stallion, por exemplo, nunca escondeu que ama animes e surpreendeu o público na premiação do ano passado ao subir ao palco vestida como Bruno Bucciarati, de "Jojo's Bizarre Adventure: Golden Wind".

Além disso, a rapper já fez ensaio com cosplay do Todoroki, de "My Hero Academia", e já incluiu referências a "Dragon Ball Z" em suas músicas. Já Bong Joon-Ho, diretor do filme "Parasita", é tão fã de anime, que desenvolve uma animação no Japão.

O destaque deste ano (para nós, claro) é a participação da nossa mãe Pabllo Vittar no palco do Crunchyroll Anime Awards. Uma das cantoras mais influentes da atualidade, com um hit atrás do outro, ela é uma otaku de carteirinha.

Em seu bloco de Carnaval, Pabllo desfilou vestida de Jesse, de "Pokémon", e Sakura, de "Card Captor Sakura", além de já ter declarado ser fã de "Hunter x Hunter".