O que é Shonen e Shoujo? Entenda as demografias dos mangás japoneses

Mangás "20th Century Boys" e "Vinland Saga" Imagem: Reprodução/Shogakukan/Kodansha

Seinen

Mangás destinados ao público masculino adulto. No entanto, isso não quer dizer que aqui vamos encontrar histórias pesadas ou com teor proibido para menores de idade.

Entre as revistas especializadas nesse público adulto estão a Young Magazine, de mangás como "My Home Hero", "Akira" e "Boys Run the Riot", a revista Big Comic Spirits, de "Aoashi" e "20th Century Boys", e também o almanaque Afternoon, de obras como "Blue Period" e "Vinland Saga".

Mangás "Nana" e "Perfect World" Imagem: Reprodução/Shueisha/Kodansha

Josei

As principais demografias estão destinadas ao público feminino adulto. Tal qual no seinen, isso não é garantia de encontrarmos tramas pesadas. Entre as principais revistas josei estão a Cookie, de "Nana" e "Clover", a Kiss, de "Nodame Cantabile" e "Perfect World" e também a finada revista You, de "Escamas Azuis - O Segredo da Cidade de Areia".