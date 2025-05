Algazarra na base expõe escândalo administrativo da atual gestão corintiana

O canal Meu Timão listou os 87 nomes para quem quiser ver.

O jornalista Jorge Nicola informou na Band que no mesmo período 20 jogadores foram dispensados.

Que tipo de gestão é essa? Não me lembro de ter visto nada parecido na vida. Se o Corinthians estivesse sendo administrado por palmeirenses é certo que haveria um pouco menos de desrespeito com essa camisa porque talvez existisse o entendimento de que somos apenas tão grandes quanto o tamanho do nosso maior rival.

A gestão de Augusto Melo é, na melhor das hipóteses, um destrambelhamento. Na pior, caso de polícia. Agora fala-se em trazer Adidas no lugar da Nike. É o tipo de gestor que só sabe construir através de ruínas, de caos, de guerra, de vaidade, de sigilo, de sombras. Deve ser impedido imediatamente. E, para o seu lugar, seria necessário uma alternativa ao grupo que o antecedeu e que preparou o terreno para essa barbárie.