Máfia e sobrepeso: 'Sakamoto Days' é o novo anime de sucesso da Netflix

Cena de ação de Sakamoto Days Imagem: Reprodução/Netflix

Mas a vida de Sakamoto dá uma guinada quando recebe a visita de Shin, um jovem membro de seu antigo trabalho. Shin é um esper, um indivíduo especial com habilidades de ler mentes, algo como a Anya de "Spy x Family", e seu objetivo é dar cabo da vida de Sakamoto, pois as regras da gangue exigem que desertores sejam punidos com a morte.

Mas o jogo vira mesmo quando Sakamoto salva Shin dos criminosos e, com isso, o contrata para trabalhar na lojinha de conveniência. O gerente ex-assassino até pensa que voltará à sua vidinha tranquila, mas o passado voltará cada vez mais vezes para fazê-lo voltar à antiga profissão. E assim começa a história de "Sakamoto Days", que no decorrer dos capítulos apresenta uma galeria de personagens bem únicos e envolvidos com atividades criminosas.

Comédia de ação para jovens (e jovens adultos)

Roteirizado e desenhado por Yuto Suzuki, "Sakamoto Days" começou a ser publicado na "Shonen Jump" (a revista de mangás mais popular do Japão) em novembro de 2020. Aquele era um ano crítico da revista, com muitas obras famosas terminando e um desespero editorial para se encontrar novos sucessos. "Sakamoto Days" calhou de ser lançado nesta época, e foi conquistando esse espacinho ao lado de outras obras como "Mashle" e "Undead Unluck".

Um dos pontos que mais chama a atenção em "Sakamoto Days", além das ótimas cenas de ação e os personagens divertidos, é ver como essa série parece dialogar com um público mais velho que o habitual. O protagonista da trama, Taro Sakamoto, está longe de ser um adolescente ou criança, como é comum nos mangás da "Jump", e sim um homem adulto. No máximo o público adolescente consegue se ver no Shin, que é consideravelmente mais novo que o ex-assassino. E isso permite que a obra abrace um outro público, além de encantar a faixa etária tradicional da revista.