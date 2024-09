Fã de anime? Veja 6 produções recentes para antigos fãs voltarem ao vício

Quem deve assistir? Quem gosta de crianças inspiradoras. Fãs de história de fantasia.

Sinopse: Bojji é o doce filho do Rei Bosse, mas infelizmente o garoto não é cotado para herdar o reino por ser fraco. Ao conhecer a criatura Kage, uma sombra falante, o príncipe sai em uma jornada para encontrar sua própria força e provar que pode ser um valioso guerreiro.

Por que assistir? Não se engane com o visual infantil, "Ranking of Kings" é uma história forte, violenta e altamente dramática, ainda que vista sob os olhos inocentes de uma criança. O visual permite que o anime brinque bastante com sua animação, principalmente na expressividade dos personagens. Mas fica o conselho: não existe um único flashback feliz nessa história, sugerimos que assista com lencinhos do lado.

Onde assistir? O anime tem uma temporada até o momento e está disponível na Crunchyroll, em versão dublada e legendada. Há também uma série paralela no mesmo streaming.