Apesar do pessimismo da torcida, o Palmeiras de Abel renasce mais uma vez

Trata-se de um treinador insuportável à beira de campo (para os anti como eu porque a torcida do Palmeiras ama o destempero) e intolerável em coletivas de imprensa. Poderia rever esse comportamento. Mas é craque e está escrevendo uma história inédita no Palmeiras. Eu diria: confiem e deixem o homem trabalhar. Mas quem sou eu? Daqui do meu casulo eu sigo secando, ainda que de forma cada vez menos otimista.