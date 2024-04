'Código Branco' não inova, mas entrega experiência de 'Spy x Family'

A premissa simples que parece saída de um episódio cotidiano de "Spy x Family" ganha camadas de complexidade no decorrer do filme. A família se envolve em uma conspiração militar após Anya engolir por acidente um microfilme com informações confidenciais. Uma grande perseguição é conduzida por "caras maus", nas palavras da garotinha.

A família Forger se prepara para viajar em 'Spy x Family Código: Branco' Imagem: Divulgação/Shueisha/Wit Studio/CloverWorks/Sony Pictures/Crunchyroll

Não há nada de novo em "Código: Branco", apenas uma recorrência de experiências que o público já teve nas duas temporadas da série. É como se o roteirista tivesse feito uma lista no celular de tudo o que a história já havia proporcionado e incluir situações e marcar como feitas na lista.

Temos Anya e seus colegas de escola, Yor Forger (Maíra Paris) envenenada pelas fofocas das colegas de trabalho, o cão Bond (Victor Moreno) precisando defender sua dona, cena de romance entre Loid e sua esposa de mentirinha, delírios de Nightfall (Samira Fernandes), disfarces, tiros, momentos fofos. É uma repetição da série de TV, mas uma repetição feita com extrema competência, amor e carinho.

A animação, inclusive, não é muito diferente do que se vê na série de TV. O "trabalho em dupla" feito pelos estúdios Wit Studio e CloverWorks entrega cenas lindas e boas batalhas. Há até espaço para experimentação, como em uma cena hilária de Anya com os vilões na metade final do longa, feita com um traço bem diferente e com um humor com pitadas de surrealismo.