Animes: veja 5 títulos que tentaram ser febre, mas não deram tão certo

O projeto parecia que tinha tudo para dar certo, foi chamado o estúdio David Production (de "Jojo's Bizarre Adventure" e "Urusei Yatsura") e a distribuição mundial ficou com a Disney. Mas, infelizmente, a série sobre a garota azarada e o zumbi bombadão não emplacou.

Além de não ter aumentado tanto a venda dos mangás no Japão, o público no mundo inteiro não prestigiou o anime, porque a Disney costuma lançar as séries com atraso de semanas e com pouca divulgação. Aí não tem santo que ajude.

"Yo-Kai Watch"

Anime "Yo-Kai Watch" Imagem: Reprodução/OLM

Vocês sabiam que todos os problemas que temos na nossa vida, na verdade, são causados por criaturas invisíveis chamadas Yo-kai? Mas esses demônios do folclore japonês não ficarão à solta nos causando problemas, porque o menino Nate (Keita no original) encontrou um Yo-Kai watch, relógio que permite enxergar esses monstrinhos e os capturar.

Com essa premissa super divertida e baseado em um jogo de videogame homônimo, o anime "Yo-Kai Watch" se tornou um fenômeno de audiência e, logo, foi exportado para o mundo inteiro. Recebeu uma adaptação cuidadosa, que traduziu todos os nomes para os idiomas locais, e aí era só colher o fruto do sucesso, né? Pois não.