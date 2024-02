'Naruto' e mais: como o universo dos ninjas é abordado na cultura pop

Na trama, quatro jovens tartarugas foram alterados com um líquido misterioso que as transformou em criaturas humanoides com a capacidade de raciocinar e lutar. Batizadas de Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo, elas formam um quarteto que defendem a população contra as forças do mal.

Em suas várias adaptações, "As Tartarugas Ninja" pouco explora o conceito dos ninjas apresentados pelos japoneses. Seja em histórias com mais humor ou drama, o quarteto protagoniza histórias voltadas para a ficção científica, com monstros mutantes e cibernéticos sendo seus principais antagonistas.

Cena do filme "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante" Imagem: Paramount/Divulgação

Ninja Kamui

Outro representante dos animes, "Ninja Kamui" é uma obra atual que vem ganhando destaque entre os fãs de cultura pop. Atualmente em exibição na HBO Max, a história também explora o universo ninja no mundo contemporâneo, característica que a aproxima mais de "House of Ninjas" do que de "Naruto".

Na trama, Joe Higan é um ex-membro de um clã ninja que decidiu abandonar seu passado e se mudar com a família para a zona rural dos Estados Unidos. No entanto, sua antiga organização não perdoa sua escolha e decide matá-lo com sua família, dando início a uma história violenta de vingança.