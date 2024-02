Dica: animes curtos para maratonar em feriados

"given"

Às vezes num feriado você quer se afundar em uma história de amor com jovens, então "given" pode ser uma alternativa. No começo da história o guitarrista Ritsuka está descansando na escola e encontra Mafuyu, um jovem acompanhado de uma guitarra. Ele se torna professor de música de Mafuyu e, aos poucos, vamos descobrindo as motivações do tímido rapaz.

Esqueça "Heartstopper", pois "given" está longe de ser aquela comédia romântica leve e gostosa. Em alguns momentos a história toma uns caminhos muito pesados, diferente do climinha do começo da trama. Em compensação, o êxtase de assistir à apresentação musical da banda nos episódios finais é uma sensação indescritível. "given" tem 11 episódios e está na Crunchyroll, com dublagem e legenda.

Cena do anime Gokushufudo - Tatsu Imortal Imagem: Divulgação/Netflix

"Gokushufudo - Tatsu Imortal"

Tem pouco tempo e quer algo ainda mais curto para maratonar? "Gokushufudo - Tatsu Imortal" é um anime de 15 episódios curtinhos de poucos minutos sobre um ex-membro da yakuza abandonando a vida de criminalidade para se tornar um homem de casa, cuidando de tudo para sua esposa que trabalha fora.