Vozes de 'Spy x Family' explicam sucesso de anime no Brasil

Criado por Tatsuya Endo para a revista digital "Jump+", "Spy x Family" se revelou um fenômeno de vendas no Japão, e logo ganhou um anime que multiplicou o sucesso em várias vezes. A série foi uma das mais comentadas pelos fãs do mundo todo em 2022, e a segunda temporada deste ano tem causado ainda mais repercussão. Porém, aqui no Brasil "Spy x Family" parece ter encontrado um carinho a mais: a série é uma das mais assistidas no serviço de streaming Crunchyroll e o amor dos fãs brasileiros é evidente nos cosplays, ilustrações e tudo mais.

As vozes brasileiras. Parte do charme da versão brasileira de "Spy x Family" está no elenco de vozes formado por Guilherme Marques (Loid Forger), Maíra Paris (Yor Forger) e Nina Carvalho (Anya Forger), todos escolhidos pela Crunchyroll com base em testes. O resultado, porém, veio de surpresa. "Nós fizemos o teste, mas ninguém nos respondeu se a gente passou. De repente a Crunchyroll compartilhou nas redes sociais quais foram as vozes escolhidas e lá estávamos, nós três", revelou Nina Carvalho a Splash durante a CCXP 23.

Embora já tivesse ouvido falar do nome, Guilherme Marques não fazia ideia do que se tratava o anime. Maíra, a voz de sua esposa na ficção, havia comentado com uma pessoa próxima sobre o papel: "tenho um amigo que é otaku, inclusive aprendi com ele o que isso significa, aí eu mostrei que faria a Yor e ele começou a falar para me preparar". Nina passou por algo parecido quando viu fãs debatendo nas redes sociais sobre a voz de sua personagem Anya, e sentiu ali a responsabilidade.

"Eu não tinha noção. Tanto tempo de dublagem e nunca tinha me deparado com uma coisa dessas", acrescentou a dubladora da Yor. Após a estreia, os dubladores perceberam o sucesso. Não só entre os fãs, mas entre o público geral. "Não imaginava que "Spy x Family" estaria em aniversário de criança", brincou Nina.

Mas o elenco ficou pensativo quando Splash perguntou sobre o motivo da série fazer tanto sucesso com o brasileiro, mas Guilherme Marques arriscou um palpite: "O 'Spy x Family' brinca muito com o humor, com referências, com brincadeiras que fala muito com o brasileiro. Nós comentamos que é muito nonsense, do nada quebra a expectativa. Às vezes está num clima, e de repente solta uma piada, e do nada o clima fica tenso". Guilherme relembrou alguns momentos surreais de seu personagem e riu junto de Maíra, enquanto Nina completou: "isso é tão Brasil".

A intérprete da Anya acredita que o sucesso de sua personagem é a identificação com o jeito de falar do brasileiro. "As referências da Anya são de pessoas que existem, todas aquelas frases icônicas que eu uso são pessoas que estão aqui em volta, é a sua mãe, seu vô, sua tia, sua priminha, e isso cativa e aproxima as pessoas", concluiu.