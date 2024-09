Futuros sucessos, 'Blue Box' e 'Dan Da Dan' chegarão juntos à Netflix

Já em "Dan Da Dan" vamos acompanhar as aventuras bizarras da aluna Momo Ayase, fissurada por fantasmas, e de Okarun, fã de alienígenas.

"Missão: Família Yozakura" chegou ao Disney+ com vozes em português! O protagonista é inclusive dublado por João Victor Granja, que participou da dublagem de "Solo Leveling". O anime mostra o adolescente Taiyo se apaixonando por Mutsumi Yozakura, filha de uma família de espiões. Para esse relacionamento acontecer, agora o próprio Taiyo precisa passar pelo treinamento para se tornar um espião.

Pôster do filme My Hero Academia: You're Next Imagem: Divulgação/Shueisha/Bones

A Crunchyroll internacional divulgou a data de lançamento do filme "My Hero Academia: You're Next" em vários países, inclusive o Brasil! Segundo a publicação, o filme deve chegar aqui no dia 10 de outubro, mas a data ainda não foi confirmada pela Crunchyroll brasileira.

A atriz de voz japonesa Emi Shinohara faleceu no Japão aos 61 anos por motivos de saúde não divulgados. Emi interpretou vários papéis, como a professora Mizuki de "Card Captor Sakura", Kushina Uzumaki de "Naruto Shippuden" e a Priscila de "Guerreiras Mágicas de Rayearth", mas seu papel mais famoso foi a Sailor Júpiter de "Sailor Moon".