Lista: 8 mangás que estão em longo hiato (e talvez nunca terminem)

Clamp aparecendo novamente aqui, mas desta vez com um mangá inédito no Brasil. "xxxHolic Rei" é continuação direta de "xxxHolic", que conta a história como o adolescente Watanuki é atraído para uma loja misteriosa comandada por Yuko, uma excêntrica com ligações com o sobrenatural.

O mangá vinha de uma publicação irregular e entrou em hiato em 2017. Em 2022 houve uma notícia a respeito de um retorno de "xxxHolic Rei" em 2023, porém isso nunca aconteceu e os fãs continuam esperando o desenrolar dessa história.

"xxxHolic Rei" nunca foi lançado no Brasil, mas o mangá original foi publicado por completo pela editora JBC, que inclusive anunciou que irá relançar o título.

"Glass Mask"

Criada por Suzue Miuchi em 1976, "Glass Mask" é um daqueles mangás shoujo clássicos do Japão. Conta a história de Maya, uma garota com sonho de ser atriz, que precisará lidar com uma relação atribulada com sua rival, a talentosa Ayumi.