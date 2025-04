'Yaiba': estilo 'Goku criança com espada' é destaque de anime da Netflix

Aqui, o anime vai seguir do jeito mais tradicional possível. Com um jeitão bem inocente, parecido com o Goku criança de "Dragon Ball", "Yaiba" enfrentará mais adversários, aprenderá a usar orbes mágicos em sua espada e será o responsável por salvar o mundo.

O que é?

"Yaiba: Samurai Legend" é uma criação de Gosho Aoyama, o criador de "Detetive Conan". "Yaiba" foi sua obra anterior, tendo sido publicada entre 1988 e 1993 nas páginas da revista Shonen Sunday. A série teve um sucesso mediano e rendeu, inclusive, um anime de 52 episódios exibido em 1993. "Yaiba" conseguiu uma vendagem bem expressiva de seus 24 volumes encadernados.

Um ano depois do final de "Yaiba", Gosho começou a publicar aquele que seria seu maior sucesso. "Detetive Conan" completou, recentemente, 30 anos de publicação ininterrupta, com um anime de sucesso, filmes todo ano no cinema e aclamação do público mais novo. A obra rendeu vários spin-offs, como histórias de outros personagens, e deve ter dado uma forcinha para que decidissem produzir um novo anime da obra anterior do autor.

Ainda que muito diferentes em temática e até em personalidades, Yaiba e Conan se complementam. As duas obras são, claramente, para o público mais novo, porém tem elementos que atraem o público com mais idade. O jeitão "Goku do Antigo Testamento" do protagonista de "Yaiba: Samurai Legend" dá um frescor, e deixa o anime até um pouco bobo, mas o personagem é tão carismático e o humor tão charmoso que nos deixamos levar pela obra e, quando vê, já está vibrando com os combates.

Será sucesso?

Assim como em "Witch Watch", há um fator importante que pode garantir o sucesso de "Yaiba" no Ocidente: a Netflix. Nos últimos anos, o serviço de streaming tem conseguido popularizar séries que normalmente não chamam tanta atenção dos otakus, como "Dungeon Meshi" e "Ranma ½", então há ainda mais chances para um anime ao estilo "shonen de lutinha" conquistar fãs por aqui.