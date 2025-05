Queremos ver Gaga, Beyoncé e U2 também na Avenida Paulista. Por que não?

Enquanto a Prefeitura do Rio de Janeiro marca um golaço político-cultural com os mega shows nas areias de Copacabana, a cidade de São Paulo restringe de forma radical a realização de eventos de grande porte na Avenida Paulista, espaço que carrega todo o peso simbólico da maior cidade do país e ao mesmo tempo comporta milhões de pessoas.

Um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 2007 pela Prefeitura de São Paulo, Ministério Público do Estado e entidades da sociedade civil, definiu apenas três grandes eventos na emblemática avenida: Parada LGBTQIA+, Corrida de São Silvestre e Réveillon.