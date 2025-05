O pior e mais vergonhoso da chegada de Ancelotti é o vídeo que o anuncia

Ednaldo Rodrigues, o presidente da CBF, gravou um vídeo para anunciar a contratação de Carlo Ancelotti. Uma obra de arte do avesso; uma peça de divulgação que não poderia jamais ter sido distribuída ao público.

Com a voz da morte e a postura da derrota eterna, o mandatário avisa que Ancelotti está contratado com a mesma animação com a qual eu reajo ao receber mensagem da dentista avisando que o tratamento de canal foi agendado. Ednaldo começa agradecendo a paciência e o apoio da torcida - que não existiram. Ele fala a partir de Narnia, o lugar do realismo fantástico. De duas, uma: ou ele acredita no que diz - e isso seria preocupante - ou ele sabe que não está em contato com a realidade e diz assim mesmo - ainda mais preocupante.

A expressão do presidente no vídeo é a da melancolia em seu estado mais puro. As palavras são celebratórias, mas a postura é a do fracasso. Chama a atenção a sujeição da nossa Confederação ao futebol Europeu. Uma colonização desejada, sonhada, buscada. Nossa seleção curvada ao Velho Continente de forma brutal.