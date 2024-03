Conheça 'Urusei Yatsura', o anime da primeira namoradinha dos otakus

A personagem começou a ser idolatrada pelos otakus, se tornando um exemplo da mulher que muitos gostariam de conhecer. Com isso, a Lum é considerada como a primeira "waifu" (termo vindo do inglês "wife", usado para personagens femininas que conquistam o coração dos fãs). Embora o termo em si tenha surgido somente no começo dos anos 2000, graças ao anime "Azumanga Daioh!", o conceito pode ser aplicado retroativamente e trata Lum como uma das precursoras.

Não chega a ser uma surpresa, afinal Rumiko Takahashi é especialista em criar personagens apaixonantes, independente do sexo. Em sua obra posterior, "Ranma ½", a autora criou a Akane Tendo, uma garota brava com dificuldade de expor seus sentimentos, e em "InuYasha" o antagonista Sesshoumaru conquistou o coração do público feminino com seu jeito apático e elegante.

O remake

Lançado em 2022 em meio às comemorações de aniversário da Shonen Sunday, o remake de "Urusei Yatsura" é uma coletânea de histórias selecionadas do mangá. Embora tenham optado por ambientar o anime no final dos anos 1970 como na versão original, percebem-se algumas atualizações. Alguns elementos "filler" do anime original foram cortados, assim como cenas de assédio que envelheceram como leite. Ataru continua um tarado incorrigível, mas ele não toma tantas liberdades com o elenco feminino, algo mais condizente com as produções atuais.

Ataru vai atrás de Shinobu e Ran em Urusei Yatsura Imagem: Reprodução/Netflix/David Production

O estúdio David Production (de "Jojo's Bizarre Adventure") reuniu uma equipe muito carinhosa com o material original e soube adaptar com perfeição o tempo de humor das histórias em quadrinhos. "Urusei Yatsura" é frenético, os personagens são estridentes e as histórias transitam entre vários gêneros com muita habilidade, às vezes numa mesma história. Poucos animes conseguem ir do puro surto a uma cena extremamente romântica, para depois voltar novamente para a comédia.